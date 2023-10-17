Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск виступає на мітингу у штаб-квартирі своєї партії в неділю, 15 жовтня 2023

Центральна виборча комісія Польщі у вівторок, 17 жовтня, порахувала всі 100% голосів виборців на парламентських виборах, які відбулися 15 жовтня. Результати підрахунку майже збігаються з результатами екзитполів.

Як пише RMF24, керівна партія «Право і Справедливість» отримала 35,38% голосів. Їхні основні конкуренти – опозиційна «Громадянська коаліція» екс-прем’єра Дональда Туска – набрала 30,70% голосів.

Політична сила «Третій шлях» отримала 14,40% голосів, а партію «Нова лівиця» підтримали 8,61% виборців.

Останньою партією, яка потрапила до нового польського парламенту, є «Конфедерація». За неї проголосували 7,16% виборців. Цю партію називають єдиним потенційним партнером «Права і Справедливості» у новому парламенті. До слова, вона відома антиукраїнськими заявами.

Явка на виборах до Сейму, яка склала майже 73%, є найвищою за всю історію виборів з 1989 року. Попередній рекорд становив 62,7% і припав на перший тур виборів до Сейму 1989 року. Але у другому турі явка становила 25,3%.

Таким чином, попри формальне перше місце партії "Право і Справедливість", яка керувала країною останні 8 років, "Громадянська платформа, «Третій шлях» і «Нова лівиця» отримують шанс сформувати уряд. У понеділок представники блоку «Третій шлях» заявили, що виключають можливість коаліційних переговорів із партією «Право і Справедливість».