За результатами виборів обрані 460 членів Сейму та 100 сенаторів

У неділю 15 жовтня, у Польщі відбулися вибори до парламенту за результатами яких будуть обрані 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата) на чотирирічний термін. Виборчі дільниці зачинились о 22:00 за Києвом.

Депутати Сейму обиралися за пропорційною системою від 41 багатомандатного округу. Члени Сенату обиралися за системою відносної більшості з одним переможцем від 100 одномандатних округів.

Згідно з даними екзит-полу, явка на виборах склала 73%, що стало рекордом з часу проведення перших виборів у 1989 році. Право голосу мали 28 638 798 поляків, які проголосували у 29 922 окружних виборчих комісіях країни та 417 виборчих комісіях за кордоном.

Правляча національно-Консервативна партія «Право і справедливість» (ПІС) віце-прем'єра Ярослава Качинського з результатом 36,8% голосів (200 мандатів) випереджає опозиційну ліберально консервативну партію «Громадянська платформа» (ГП) екс-прем'єра Польщі і колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска, за яку проголосували 31,6% виборців (163мандати).

Ліберально-консервативна коаліція «Третій шлях» (рух Польща 2050 Шимона головні та Польська селянська партія Владислава Косіняка-Каміша) – 13% (55 мандатів);

Ліва коаліція «Левіца» (партії нові ліві та ліві разом) – 8,6% (30 мандатів);

Вкрай права партія «Конфедерація свободи і незалежності» (Нова надія, національний рух, Конфедерація польської корони), яка, зокрема, виступає за припинення допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії отримала 6,2% (12 мандатів).

Хоча чинна партія влади «Право і Справедливість» стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості. Натомість основний очікуваний партнер ПіС на п’ятому місці не допоможе у цьому. Зазначимо, що Сейм Польщі налічує 460 депутатів.

«Громадянства коаліція» – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска разом з партією «Третій шлях» та об’єднанням лівих сил «Лівиця» раніше розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу ПіС у Польщі.

За даними Державної виборчої комісії (PKW), вік наймолодшого кандидата, який балотується до парламенту – 21 рік, найстаршого – 92 роки. Середній вік кандидатів до Сейму становить 46 років, а до Сенату – 54 роки.

Разом із виборами до парламенту, на дільницях також триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання:

щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам;

щодо необхідності підвищення пенсійного віку;

щодо ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю;

про допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

У PKW хочуть оприлюднити остаточні результати виборів до парламенту Польщі у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.