Ярослав Марціновський народився в селі Ценява Івано-Франківської області

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» солдату 47-ї окремої механізованої бригади Ярославу Марціновському. Військовий загинув у червні 2023 року під час українського контрнаступу у Запорізькій області.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Марціновському Ярославу Михайловичу – солдату (посмертно)», – йдеться в Указі, опублікованому 11 грудня.

Ярослав Марціновський (1986-2023) народився в селі Ценява Івано-Франківської області. Після закінчення школи навчався у Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі, де здобув фах маляра-штукатура.

З початком повномасштабного вторгнення РФ став до лав ЗСУ, був гранатометником у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура». Загинув 8 червня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Запорізької області. Через місяць на сайті президента зареєстрували петицію про присвоєння Ярославу Марціновському звання «Героя України», яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.