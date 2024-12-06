Іван Голубка народився в селі Дебеславці Коломийського району

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» молодшому сержанту 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Івану Голубці. Військовий загинув у червні 2023 року під час штурму позицій РФ у Бахмутському районі.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Голубці Івану Васильовичу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в Указі, оприлюдненому 5 грудня.

Іван Голубка народився в селі Дебеславці Коломийського району 12 січня 1996 року. Здобув фах автомеханіка у Коломийському індустріальному педагогічному коледжі та вступив до Тернопільського національного університета імені В. Гнатюка.

У травні 2022 року прикарпатець вирушив на фронт у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Збройних Сил України. Обіймав посаду заступника командира бойової машини, навідника-оператора.

З 5 червня 2023 року Івана Голубку вважали зниклим безвісти. Військовослужбовець загинув поблизу села Яковлівка Бахмутського району під час штурму позицій РФ. Поховали воїна на Алеї Слави цвинтаря в рідному селі, а 1 жовтня 2023 року на фасаді Дебеславцівської гімназії встановили меморіальну дошку на його честь.