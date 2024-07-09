Петро Федорчук служив у 36 бригаді імені контрадмірала Білинського

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» молодшому сержанту Петру Федорчуку з Верховини, повідомив 9 липня голова Верховинської РДА Василь Бровчук. Військовий загинув у квітні 2022 року під час бою у місті Маріуполь.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності У країни, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Федорчуку Петру Юрійовичу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в Указі.

Петро Федорчук народився у селищі Верховина, на Прикарпатті. Боєць воював з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, а до цього 6 років боронив державу у зоні АТО.

Петро Федорчук служив у 36 бригаді імені контрадмірала Білинського в Миколаєві. З початком повномасштабного вторгнення разом з іншими захисниками обороняв Маріуполь. Загинув в бою за місто 12 квітня 2022 року у віці 26 років. Його майже рік вважали зниклим безвісти. Наприкінці травня 2023 року інформація про загибель Петра Федорчука підтвердилася.

Окрім звання «Героя України», Петро Федорчук нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», відзнакою «Козацький Хрест», орденом «За мужність ІІІ ступеня» і медалями «Лицар бойового чину» та «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно).