Після початку повномасштабної війни Микола Бомко разом з двома синами пішов захищати країну

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» штаб-сержанту Нацгвардії України Миколі Бомку з Болехова. Військовий загинув у червні 2023 року в районі села Спірне під Бахмутом, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 1 липня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання “Герой України” з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Миколі Бомку – штаб-сержанту (посмертно)» — йдеться в Указі.

Микола Бомко народився 22 травня 1973 року на Вінниччині. Разом з дружиною Тетяною проживав у Дрогобичі, а потім сім’я переїхала до Болехова. Герой України працював у Державній прикордонній службі України на пункті пропуску «Рава-Руська».

Після початку повномасштабної війни Микола Бомко разом з двома синами пішов захищати країну. Він служив штаб-сержантом, головним сержантом 1 взводу оперативного призначення 3 батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Військовий бригади «Рубіж» був протитанкістом. Загинув прикарпатець 1 червня 2023 року поблизу Спірного Бахмутського району.