Євген Булацик рятував українську авіацію в перші дні повномасштабного вторгнення

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Євгену Булацику – командиру 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка, що базується в Старокостянтинові на Хмельниччині. Про це йдеться в указі президента від 1 серпня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Булацику Євгену Богдановичу – полковнику», – йдеться у документі.

Полковник Євген Булацик – льотчик першого класу, повний кавалер орденів Богдана Хмельницького та «За мужність», учасник російсько-української війни з 2014 року. У перші години повномасштабного вторгнення він організував порятунок української авіації, коли підняв у повітря всі придатні до польоту літаки й вивів їх з-під ворожого удару.

Згодом він виконав десятки бойових вильотів – зокрема, над островом Зміїним, під час звільнення Херсонщини та під час операції на «Азовсталі». В одному з вильотів його літак зазнав пошкодження, але Булацик зміг завершити місію й успішно приземлитися.

У 2014 році екіпаж Євгена Булацика, попри влучання ракети у Су-24МР, виконав розвідку в районі Слов’янська і повернувся на базу на одному двигуні, що дало змогу українським військам звільнити місто. Загалом полковник має понад 1500 льотних годин, з яких десятки – у бойових умовах.