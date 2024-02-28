Юрій Сікиринський працював адвокатом, а згодом пішов добровольцем на фронт

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому бійцю 125-ї бригади ТрО Юрію Сікиринському. 53-річний старший сержант загинув влітку минулого року у Бахмутському районі на Донеччині.

Відповідно до указу президента від 24 лютого, звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» старшому сержанту Юрію Сікиринському присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Юрій Сікиринський проживав у селі Солонка поблизу Львова, був батьком п’ятьох дітей. Працював адвокатом в адвокатському об'єднанні «Домінанта», у власному адвокатському бюро, а в останні роки в транспортній компанії в Нідерландах. Був учасником Помаранчевої революції та Революції гідності, займався волонтерством.

Після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну і добровольцем приєднався до 125 окремої бригади ТрО. Виконував обов'язки командира розвідувального взводу. Загинув 14 червня 2023 року в районі села Роздолівка на Донеччині.