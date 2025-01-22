Роман Голуб воював у складі батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» молодшому сержанту батальйону «Свобода» Нацгвардії України Роману Голубу. 26-річний військовий загинув 30 грудня 2023 року.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Роману Мироновичу Голубу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в указі, оприлюдненому 20 січня.

Роман Голуб народився 11 лютого 1997 року в Івано-Франківську. Навчався у місцевому ліцеї імені Євгена Коновальця. З перших днів повномасштабного російського вторгнення долучився до батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

У лютому-березні 2022 року брав участь у бойових діях поблизу Ірпіня Київської області, пізніше – у боях під Сєвєродонецьком та Бахмутом на Донеччині. Загинув 30 грудня 2023 року.