Президент призначив до складу РНБО голову НБУ Якова Смолія

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 20:162390

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Президент призначив до складу РНБО голову НБУ Якова Смолія
фото Адміністрації президента
Яків Смолій замінив в РНБО екс-голову НБУ Гонтарєву

Президент України Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України нового голову Національного банку України Якова Смолія. Такий указ №90/2018 опублікований на офіційному сайті українського президента.

Як повідомляється, Смолій буде у складі РНБО замість екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. «Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича - голову Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради В.Гонтареву», - йдеться у документі.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови НБУ та керував напрямом розрахунків, грошового обігу та інформаційних технологій.

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