Ольга Решетилова займатиметься захистом прав військових ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про підписаний указ з призначенням він повідомив у Telegram.

«Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців», – представив посадовицю Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Ольга Решетилова – журналістка та волонтерка фонду «Повернися живим». Була менеджеркою проєктів в Українській Гельсінській спілці з прав людини. Згодом стала координаторкою Медійної ініціативи за права людини.