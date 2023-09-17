Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Євросоюз "занадто підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки у її намірі вступити до ЄС. Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.

Вучич поскаржився, що Україна в процесі її вступу до ЄС отримує непорівнянно велику підтримку від Євросоюзу, тоді як Сербія такої підтримку «ніколи не отримувала». Він зазначив, що Україні було надано статус країни-кандидата лише через рік після подання нею заявки. Обговорення початку переговорів про вступ також, на його думку, свідчить про надто велику підтримку.

Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2010 році. У 2014 році почалися переговори про вступ, які потім було призупинено через політику Сербії щодо Косова. Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

Водночас Вучич вважає, Сербія зараз "у кращому стані", ніж Румунія та Болгарія під час їх прийняття до Євросоюзу у 2007 році. Крім того, президент Сербії скептично поставився до намірів Європейського Союзу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року.