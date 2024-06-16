Володимир Зеленський розповів про ультиматуми Путіна

Переговори з Росією, що мали місце в Стамбулі в березні 2022 року, зазнали невдачі через те, що російський президент Володимир Путін розмовляє лише мовою ультиматумів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 червня, за підсумками глобального Саміту миру у Швейцарії.

За словами українського лідера, з того часу нічого не змінилося, адже жодні ультиматуми не є переговорами.

«З цими ультиматумами Путін приїхав на танку під час вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, і показали ультиматум», – заявив він.

Зеленський розповів, що пізніше цих ультиматумів було багато і всі вони були різні.

«До речі, нічим не відрізняються від останніх «пропозицій» Путіна. У нього не пропозиції, у нього ультиматуми», – пояснив президент.

На думку Зеленського, ультиматуми дають можливість робити паузи.

«Мінські угоди були ультиматумом, і був заморожений конфлікт. Йому потрібна була пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна, це потреба в паузі. Пауза, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх. Бо він втратив вже свою натреновану армію», – додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що пропозиції президента Росії Володимира Путіна про припинення війни в Україні є нічим іншим як ультиматумом, а усі його дії – відродженням нацизму. Саме так український президент відреагував на заяву Путіна про те, що той начебто готовий до мирних переговорів, але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей – Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

29 березня 2022 року в Стамбулі відбулась зустріч української та російської делегацій, однак переговори зазнали фіаско. У Росії після цього неодноразово заявляли про готовність повернутися до переговорів, однак виключно на своїх умовах.