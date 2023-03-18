Башар Асад є одним із небагатьох «друзів» Путіна

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада. Відповідний указ № 163/2023 опублікований на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»», – йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 300 фізичних осіб, серед яких є громадяни РФ, Ісламської Республіки Іран, Сирійської Арабської республіки. Зокрема є рішення щодо президента Сирїі Башар Хафез аль-Асада та прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса, міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація «Інститут морського приладобудування і робототехніки» та «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод»

Асад один із небагатьох «друзів» Путіна. Зокрема, тому що кремлівські найманці допомагають сирійському диктатору втриматися при владі. Саме російські окупанти допомогли Асаду придушити народне повстання. Росія у Сирії застосувала заборонену в усьому цивілізованому світі хімічну зброю проти цивільного населення.

Поступово за кілька років війни Сирія перетворилася на суцільну руїну. Російські найманці складають левову частку військ, які допомагають Асаду, зазначає «Українська правда».