Президент затвердив річну програму співробітництва України з НАТО

Річна програма є системним стратегічним документом

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік». Про це повідомляється на сайті голови держави.

Як зазначається Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві, а також інших важливих домовленостей зі стороною НАТО. Річна програма є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року.

Також документ визначає відповідні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

Повідомляється, що «програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав - членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО». Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко неодноразово заявляв, що встановив курс на вступ України в НАТО, а потім в ЄС і рішуче буде продовжувати шлях реформ. 16 березня він доручив підготувати поправки до Конституції про курс на членство в ЄС і НАТО, що над ними зараз працює його команда.

26 березня голова держави заявив, що готовий прописати у Конституції європейський та євроатлантичний напрямки.

Між тим, Північноатлантичний альянс (НАТО) офіційно визнав прагнення України отримати повноцінне членство в альянсі і надав їй статус країни-аспіранта. Відповідні оновлення були зроблені на сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню організації.