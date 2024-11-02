Вперше з 1997 року День ракетних військ та артилерії відзначатиметься за європейською традицією

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив дату святкування Дня ракетних військ та артилерії з 3 листопада на 4 грудня. Про це йдеться в указі президента №748/2024, опублікованому у суботу, 2 листопада.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня», – йдеться в указі Володимира Зеленського.

Президентський указ також скасовує попереднє рішення, яке ухвалив ще 1997 року екс-президент Леонід Кучма.

Чому День ракетних військ та артилерії будуть святкувати 4 грудня

У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ пояснили, що Володимир Зеленський переніс дату військово-професійного свята за ініціативи командування ракетних військ та артилерії на День вшанування святої Варвари. Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів в європейській традиції – її вшановують ракетні війська та бійці артилерії в Іспанії, Франції, Польщі, а також США.

«До сьогоднішнього указу військово-професійне свято "День ракетних військ і артилерії" відзначали 3 листопада. Воно було пов'язане з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння. Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність у боротьбі проти російських окупантів», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Указ Володимира Зеленського набув чинності з моменту публікації. Таким чином, святкування Дня ракетних військ і артилерії, яке мало відбутися 3 листопада, вперше за історію України відзначатиметься 4 грудня.