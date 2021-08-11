Айна Тимчук обіймала посаду голови Харківської ОДА з 27 листопада 2020 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з поста голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою нею заявою. Відповідний указ у середу, 11 серпня, опублікував сайт президента.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Харківської ОДА буде Олександр Скакун. Відповідний указ також опубліковано на сайті президента.

Скакун – випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 1995 до 2017 року служив у органах Служби безпеки України у Харкові. З 2017 року – заступник голови Харківської ОДА.

Айна Тимчук працювала головою Харківської ОДА з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років вона працювала керівницею апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

У кінці липня 2021 року харківський журналістський проект «Кнопки.Харків» випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.

Також у березні роботою Айни Тимчук обурювалися харківські театрали. Вони навіть створили петицію до президента, в якій просили її звільнити. Причиною для обурення стала заява Тимчук на тлі зарплатних боргів перед акторами про те, що їхня зарплата становить 16,5 тис. грн, однак, за словами самих акторів, вони отримують вдвічі менше.