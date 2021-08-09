Під час відвідання острова Зміїний Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 9 серпня перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей представив новопризначених командувачів у Збройних силах України. Про це повідомили в Офісі президента.

Так, президент призначив:

Миколу Олещука – командувачем Повітряних сил України;

Максима Миргородського – командувачем Десантно-штурмових військ;

Андрія Ковальчука – командувачем оперативного командування «Південь»;

Олега Мікаца – командувачем оперативного командування «Схід»;

Сергія Літвінова – командувачем оперативного командування «Захід»;

Володимира Коваля – заступником начальника Генерального штабу.

«Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід … Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини», – зазначив президент під час їхнього представлення.

Новий командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача оперативного командування «Південь», удостоєний звання Герой України. Під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем командування «Схід», з вересня 2014 року керував обороною донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

Як інформував ZAXID.NET, 27 липня Зеленський вирішив звільнити Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України. Його замінив командувач оперативного командування «Північ» генерал-майор Валерій Залужний.