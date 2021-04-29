Олександр Щерба працював послом України в Австрії з листопада 2014 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії, свідчить відповідний президентський указ від 28 квітня.

«Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія», – йдеться в указі президента.

При цьому сам Щерба, який працював послом України в Австрії понад шість років і дуже активно спілкувався зі своїми читачами у Facebook, заявив, що в рішенні президента немає ніякої політики.

«Ротація планова. Ніякої політики. 6 років достатньо», – заявив дипломат після появи указу Зеленського про його звільнення.

Іншими указами від 28 квітня президент призначив посла України у Франції Вадима Омельченка також послом України в Монако (за сумісництвом), Ларису Герасько – послом України в Ірландії, а Юрія Пивоварова – послом України в Сенегалі.