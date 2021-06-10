Албанський парламент оголосив імпічмент Іліру Меті

Албанський парламент проголосував за імпічмент президенту Іліру Меті через порушення конституції перед виборами в Албанії. Про це повідомляє Euronews.

Депутати ухвалили рішення під час позачергового голосування, що відбулося після звіту тимчасової слідчої комісії, яка дійшла висновку, що Мета порушив 16 статей конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня.

Мету звинуватили у тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на нещодавніх виборах.

У звіті комісії рекомендується усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Раніше Мета звинуватив прем'єр-міністра Еді Раму в тому, що він керує «клептократичним режимом» і зосереджує в своїх руках всі законодавчі, адміністративні і судові повноваження.

До слова, президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами.