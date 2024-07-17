Серіал розповідає про прокурора, якого звинувачують у вбивстві

Детективно-юридичний серіал із Джейком Джилленголом отримає продовження. Сервіс Apple TV+ замовив другий сезон цього шоу, пише Kinowar.

Нагадаємо, «Презумпція невинуватості» – це роман Скотта Туроу, опублікований у 1987 році. Він розповідає про помічника прокурора Чикаго, котрого звинувачують у жорстокому вбивстві колеги, з якою той мав службовий роман і зраджував дружину. Справа стає резонансною, особливо після того, як з’ясовується, що вбита була вагітною…

У 1990 році вийшла повнометражна екранізація від режисера Алана Пакули, де головну роль виконав Гаррісон Форд. Коли ж вийшов телевізійний ремейк із Джилленголом, більшість критиків написали, що перевершити фільм серіалу не вдалося, проте він добре тримає інтригу і вправно розігрує драму завдяки відмінному акторському складу (крім Джилленгола у проєкті знялися Рут Негга, Білл Кемп, Пітер Сарсґаард, Ренате Реінсве).

Коли чекати на другий сезон, поки не повідомляється.