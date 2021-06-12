У терміналі «Нової пошти» в Жулянах біля Києва сталася пожежа. Там спалахнув причеп з посилками, повідомила спільнота dtp.kiev.ua.

«Причеп з посилками ледь встигли відчепити і миттєво загасити, що б все не згоріло», – йдеться у повідомленні.

На місці пожежі працювали рятувальники. Разом з тим наразі ДСНС про подію не інформувала.

ТСН з посиланням на прес-службу «Нової пошти» повідомляє, що компанія пообіцяла компенсувати клієнтам оголошену вартість посилок, які були у контейнері. Також у компанії розповіли, що загорання сталося через одну з посилок.

«Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно оголошеної вартості відправлення. Просимо клієнтів дотримуватися правил надання послуг і не відправляти заборонені для перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров’ю людей або іншим відправленням», – зазначили у «Новій пошті».

Додамо, що мінімальна вартість посилок на новій пошті оцінюється у 200 грн. При цьому багато відправників не вказують реальну вартість посилки, оскільки це збільшує вартість її відправлення, а натомість вказують мінімальну вартість. У зв’язку з цим такі відправники можуть отримати лише 200 грн компенсації, хоча сама посилка може коштувати значно дорожче.