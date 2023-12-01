Пригоди святого Миколая. Хорова капела «Дударик» запрошує на наймагічніше дійство сезону
На відвідувачів чекає популярна вистава про віру в добро
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Улюблений мюзикл «Пригоди святого Миколая» від унікальної, авторитетної та мегаталановитої хорової капели «Дударик» знову скликає дітлахів та їх найближчих. Популярна вистава про віру в добро відбудеться вже 4 грудня у Львівській національній філармонії о 16:00 і 18:30.
«У темні часи всім потрібна казкотерапія! А що може бути кращим, ніж улюблена зимова казка про святого Миколая, коли чемні дітки отримують подарунки, а злі чорти-орки – різки? Герої цієї вистави – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і святого Миколая», – розповідають про виставу організатори.
Окрім цікавого сюжету та прекрасних голосів артистів, гостей події очікують також різноманітні інтерактиви, яскраві декорації та святкова атмосфера у залі, які неодмінно створять незабутні емоції. Адже наші діти зараз їх дуже потребують.
У виставі звучатимуть відомі та безсмертні хіти усіх часів, серед яких:
- I Feel Good (James Brown),
- Highway To Hell (AC/DC),
- We Are The Champions (Queen),
- Johney B. Good (Chuck Berry),
- Hey Jude (The Beatles),
- Skyfall (Adele),
- You And I (Scorpions),
- Halleluia (Leonard Cohen),
- Tears In Heaven (Eric Clapton).
Солістами вечора стануть: Тарас Різняк (Ангелик), Назарій Омельчук (Верховний чортик), Людмила Бурда (Мудрий Кіт).
«Запрошуємо 4 грудня о 16:00 і 18:30 у Львівську національну філармонію на одне із наших та ваших улюблених дійств – мюзикл «Пригоди святого Миколая»! Приходьте, щоб подарувати собі та близьким трішки тепла, чуда і свята!» – запрошує на подію капела «Дударик».
Занотуйте час і місце проведення події:
4 грудня / 16:00 та 18:30
Львівська національна філармонія
Квитки можна придбати за посиланням.