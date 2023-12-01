У виставі звучатимуть відомі хіти усіх часів

Улюблений мюзикл «Пригоди святого Миколая» від унікальної, авторитетної та мегаталановитої хорової капели «Дударик» знову скликає дітлахів та їх найближчих. Популярна вистава про віру в добро відбудеться вже 4 грудня у Львівській національній філармонії о 16:00 і 18:30.

«У темні часи всім потрібна казкотерапія! А що може бути кращим, ніж улюблена зимова казка про святого Миколая, коли чемні дітки отримують подарунки, а злі чорти-орки – різки? Герої цієї вистави – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і святого Миколая», – розповідають про виставу організатори.

Окрім цікавого сюжету та прекрасних голосів артистів, гостей події очікують також різноманітні інтерактиви, яскраві декорації та святкова атмосфера у залі, які неодмінно створять незабутні емоції. Адже наші діти зараз їх дуже потребують.

У виставі звучатимуть відомі та безсмертні хіти усіх часів, серед яких:

I Feel Good (James Brown),

Highway To Hell (AC/DC),

We Are The Champions (Queen),

Johney B. Good (Chuck Berry),

Hey Jude (The Beatles),

Skyfall (Adele),

You And I (Scorpions),

Halleluia (Leonard Cohen),

Tears In Heaven (Eric Clapton).

Солістами вечора стануть: Тарас Різняк (Ангелик), Назарій Омельчук (Верховний чортик), Людмила Бурда (Мудрий Кіт).

«Запрошуємо 4 грудня о 16:00 і 18:30 у Львівську національну філармонію на одне із наших та ваших улюблених дійств – мюзикл «Пригоди святого Миколая»! Приходьте, щоб подарувати собі та близьким трішки тепла, чуда і свята!» – запрошує на подію капела «Дударик».

Занотуйте час і місце проведення події:

4 грудня / 16:00 та 18:30

Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати за посиланням.