Пригрій сонячну Жужу

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних песиків, яких можна забрати до себе додому.

Цього разу знайомимо першими у 2018 році собаками, які чекають на своїх нових господарів.

Ася. Кругленький ведмедик. Молоденька, віком до одного року. Пухкенька красуня, любить лащитись та бавитись. Підійде на прилаштування в родину з дітьми, які люблять тварин.

Алонсо. Метис лабрадора. Молодий, енергійний, вивчає перші базові команди, але надалі потребуватиме продовження занять з кінологом. Чудовий вірний друг.

Юся. Зворушлива чорнява красуня. Собака молода, віком близько одного року. Трішки ляклива, але слухняна. Підійде на прилаштування у квартиру, адже невелика і охайна.

Ада. Чорнява красуня. Молода собака, гавкуча, слухняна. Чудовий охоронець та найвідданіший друг.

Нік. Молодий собака з цікавим окрасом. Знає деякі команди та піддається навчанню, розумний та вірний. Чудовий охоронець та друг.

Найда. Молода слухняна собака, метис німецької вівчарки. Дружня до дітей. Стане чудовим другом та охоронцем.

Марфа. У «Леві» її прозвали пиріжечком, бо вона красива та кругленька. Молоденька собачка віком до одного року, слухняна і дуже мила.

Саллі. Сестричка Марфи, молоденька – віком до одного року. Трішки ляклива, але з часом при контакті зі своїми новими господарями стане чудовим другом та охоронцем.

Лиска (Жужа). Енергійна та грайлива руда лисичка-красуня. Чудово піддається навчанню та любить лащитись, дуже орієнтована на людину. Підійде на прилаштування у квартиру.

Познайомитись з собаками можна в ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56. Графік роботи: щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. Деталі можна дізнатись за телефоном: 252-30-41, (068) 5354545 або через офіційну сторінку ЛКП у Facebook.