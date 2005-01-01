ЛКП «Лев» відновило роботу після карантину

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 17:041320

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ЛКП «Лев» відновило роботу після карантину
фото ЛКП Лев

Сьогодні, 15 січня, ЛКП «Лев» відновило роботу після двотижневого карантину. Підприємство продовжує виловлювати безпритульних тварин, також запрацювала клініка, послуги грумінгу та інші підрозділи.

Нагадаємо, щорічний плановий карантин тривав у ЛКП «Лев» з 1 до 14 січня. В цей період проводили лише реєстрацію та чіпування тварин і виїжджали лише на ургентні виклики. На час карантину львів'ян закликали взяти до себе тварин, що залишались у притулку. Двох собак взяли патрульні поліцейські.

«За час карантину тут було продезінфіковано усі приміщення та територію підприємства. Власними силами команда також провела ремонт чотирьох приміщень», ‒ йдеться у повідомленні підприємства.

фото з Facebook-сторінки ЛКП «Лев»

Від сьогодні ЛКП продовжує відлов тварин, стерилізацію, вакцинацію, лікування, грумінг та роботу клініки, а також прилаштує тварин у сім’ї. Інформацію про безпритульних собак та котів можна дізнатися за адресою ЛКП на вул. Промисловій, 56 щодня без вихідних з 8:00 до 20:00; тел.: 068 535 4545.

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