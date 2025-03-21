Засуджений має компенсувати 67 тис. грн за пошкоджене авто

Косівський районний суд визнав місцевого мешканця Руслана Кардащука винним в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. За підпал автівки правоохоронців раніше судимому прикарпатцеві призначили 4 роки ув’язнення.

Вирок винесли 18 березня. Йдеться про інцидент, який стався ввечері 22 грудня 2024 року. Руслан Кардащук проник через огорожу на територію внутрішнього дворика Косівського районного відділу поліції, облив легкозаймистою речовиною колеса Renault Duster і підпалив. Тоді правоохоронці повідомляли, що палій діяв на замовлення представників РФ.

Під час судового засідання Руслан Кардащук визнав свою вину і погодився сплатити 67 тис. грн за пошкоджене авто поліції.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Книщук визнав раніше судимого за грабіж прикарпатця винним в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу і призначив йому. Окрім компенсації завданої шкоди правоохоронцям, засуджений має сплатити 22 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.