23-річного підозрюваного затримали поблизу АЗС у Косові

Подія сталася близько 22:00, 12 грудня, на території Косівського районного відділу поліції. 23-річний прикарпатець облив бензином і підпалив Renault Duster правоохоронців. Чоловік зізнався правоохоронцям, що зробив це за 8 тис. грн на замовлення аноніма з РФ.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 13 грудня, камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік поливає авто легкозаймистою рідиною та підпалює його. Вогонь знищив передню частину Renault Duster. Підозрюваного затримали поблизу АЗС у Косові.

«Він зізнався, що діяв на замовлення представника РФ, з яким спілкувався через Telegram. За підпал авто він отримав від замовника грошовий переказ на банківську картку – 8000 гривень», – розповіли у прокуратурі.

За інформацією поліції Івано-Франківської області, палієм виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Кутської громади. За умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, прикарпатцю загрожує від трьох до десяти років ув’язнення. Замовників підпалу встановлюють.