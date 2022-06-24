Суд призначив мешканцю села Корнич два місяці арешту за пропуски на громадських роботах у ритуальній службі. Відомо, що чоловік був засуджений за крадіжку та, згідно з рішенням суду, повинен був відпрацювати 80 годин у міській ритуальній службі в Коломиї. Через пропуски роботи суд вирішив відправити прикарпатця за ґрати на два місяці та додати до терміну пропущені години громадських робіт. Своє небажання працювати у ритуальній службі чоловік ніяк не пояснив.

Як зазначається у вироку Коломийського міськрайонного суду, мешканець села Корнич, що під Коломиєю, Роман Г. у березні 2022 року був визнаний винним у крадіжці та засуджений до 80 годин громадських робіт у міській ритуальній службі. За даними суду, чоловік повинен був почати працювати у травні 2022 року, однак без поважних причин не з’явився на роботу кілька змін підряд і з призначених 80 годин відпрацював лише чотири.

Свою винуватість в ухиленні від роботи в ритуальній службі чоловік не заперечував. Суд розцінив поведінку прикарпатця як порушення за ч. 2 ст. 389 ККУ (ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді громадських робіт).

Відтак суддя Коломийського міськрайонного суду Марія Яремин призначила йому два місяці та дев’ять днів арешту. Обвинувачений має право оскаржити вирок протягом 30 днів.