Прикарпатець віддав шахраям ₴30 тис. за «пристрій» для майнінгу криптовалюти

Інтернет-шахраї видурили в жителя Івано-Франківська 30 тис. 200 грн за пристрій для майнінгу криптовалюти біткойн, повідомила обласна поліція в четвер, 28 грудня.

Як йдеться в повідомленні, до поліції напередодні звернувся 31-річний чоловік, який знайшов оголошення про продаж такого пристрою в російській соціальній мережі «ВКонтакті», яка, до слова, в Україні офіційно заблокована.

«Зателефонувавши за вказаним номером, узгодив з “продавцем” ціну, перерахував гроші на банківський рахунок шахрая. В результаті цього потерпілий не отримав ані товару, ані повернення коштів», – повідомили в поліції.

До слова, в той же день про шахрайство до поліції також повідомила місцева жителька, в якої шахраї, представившись службою безпеки банку, видурили 3 тис. 600 грн. Шахраї повідомили 55-річній жінці, що її картку заблоковано. Відтак для «розблокування» картки вона повідомила шахраям усі її реквізити, що дозволило їм заволодіти її коштами.