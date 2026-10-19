Любов Гуменяк відбуватиме покарання у франківській колонії

Богородчанський районний суд визнав місцеву мешканку Любов Гуменяк винною у катуванні сина з дитячим церебральним паралічем і призначив їй 4 роки позбавлення волі.

Вирок винесли 7 жовтня. Йдеться про інцидент, який стався у помешканні обвинуваченої вночі 26 червня. Щоб змусити дитину поїсти, прикарпатка завдала їй кілька ударів кулаками по колінах, долонею – по обличчю, а після цього вдарила сина головою об стіну поблизу ліжка. Потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

Під час судового засідання Любов Гуменяк визнала свою вину і розповіла, що сама виховує трьох дітей. Її син через ДЦП не може самостійно сидіти, ходити, їсти та розмовляти.

Обвинувачена пояснила, що тривалий час вживала алкоголь, що негативно впливало на її поведінку. В той день теж була п’яною. Прикарпатка заявила, що хоче призватися до лав Збройних сил України. Суд також врахував, що вона офіційно не працевлаштована і раніше не була судимою.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Шишко визнав Любов Гуменяк винною у катуванні і призначив їй 4 роки позбавлення волі. Прикарпатка відбуватиме покарання у Франківській колонії. На вирок можуть подати апеляцію.