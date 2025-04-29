У березні 37-річний мешканець Верховинського району вирубав 12 ялин у Карпатському нацпарку

Правоохоронці підозрюють 37-річного мешканця Верховинського району у незаконній вирубці дерев у Карпатському національному природному парку. За вирубку ялин на 1,2 млн грн прикарпатцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 29 квітня, наприкінці березня прикарпатець зрубав 14 ялин на землях Чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського нацпарку, які належать до природно-заповідного фонду.

«Підозрюваний, бажаючи незаконно збагатитися, проник на територію Карпатського національного природного парку і без жодних дозвільних документів незаконно вирубав ялини. Згідно з висновками судової інженерно-екологічної експертизи, держава зазнала матеріальних збитків щонайменше на 1,2 млн грн», –зазначили правоохоронці.

Мешканцю Верховинського району оголосили підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення.