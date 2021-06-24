Заборона на в’їзд до України російському реперу «Басті»(справжнє ім’я – Василь Вакуленко) закінчилася, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Заборона, яка діяла з 2017 до 2020 року, закінчилася. Обставин, які б показували порушення ним українського законодавства останнім часом, немає. Тому Державна прикордонна служба діє виключно в межах наданих нам повноважень. Якщо будуть підстави через порушення українського законодавства даною особою, будуть застосовані ті норми, які покладені на Державну прикордонну службу», – заявив Демченко в коментарі «Радіо Свобода» в четвер, 24 червня.

Зазначимо, що російський репер «Баста» дасть кілька концертів в Україні 25 і 26 червня. Однак в Службі безпеки України 23 червня повідомили, що попросили Міністерство культури та інформаційної політики знову включити «Басту» у список осіб, які загрожують національній безпеці. Речник СБУ Артем Дехтяренко сказав агенції УНН, що таке прохання пов’язано з тим, що Вакуленко зіграв у пропагандистському фільмі «Ке-ди» роль російського військовослужбовця, який проходить службу в окупованому Криму.

Нагадаємо, у вересні 2017 році СБУ заборонила Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ згодом повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.

З моменту скасування заборони на в’їзд «Баста» вже виступав у Києві.