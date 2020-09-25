Відомство не отримувало даних про нові порушення російського репера

Служба безпеки України не отримувала даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Про це йдеться у відповіді на журналістський запит, інформує «Радіо Свобода».

Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту знову дозволений в’їзд на українську територію.

«У серпні 2017 року було ухвалено рішення про заборону в’їзду в України вказаному громадянину РФ терміном на три роки. З огляду на те, що за цей період даних про вчинення останнім дій, що можуть завдати шкоди національний безпеці, не отримано… ухвалено рішення про скасування заборони», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, що у січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму.

17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що реперу знову дозволений в’їзд до України.