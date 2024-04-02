Закарпатця врятував курсант прикордонного вишу

Прикордонники Мукачівського загону врятували 20-річного закарпатця, який намагався втекти з України, перепливаючи Тису. Пошуки ще одного ухилянта тривають.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 квітня, патрулюючи ділянку українсько-румунського кордону на річці Тиса, наряд помітив чоловіка. Втікаючи від прикордонників, він скочив у річку і невдовзі почав кликати на допомогу.

«Сильною течією молодика швидко відносило від берега. Щоб не втратити його з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер. На допомогу плавцю поспішив курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі “Ділове” Мукачівського загону. На щастя, майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів США», – інформують у ДПСУ.

За кілька хвилин оператор БПЛА побачив у воді ще одного чоловіка. Прикордонникам не вдалося дістати потерпілого і вони звернулися за допомогою до рятувальників. Пошуки зниклого тривають.