Незаконно перетнути кордон намагалися мешканці Вінничини, Харківщини та Волині

Увечері 17 червня за 150 метрів від кордону з Угорщиною закарпатські прикордонники затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливти Тису. Щоб зупинити порушників, військовослужбовці ДПСУ кілька разів стріляли у повітря.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 червня, ухилянтів з Вінничини, Харківщини та Волині затримав прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону.

«Пошкодивши загороджувальний паркан, спритники швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною. Щоб зупинити зловмисників, які спробували проігнорувати законні вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів», – інформують у ДПСУ.

Затримані розповіли прикордонникам, що мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України. За пошкодження загороджувального паркану ухилянтам загрожує кримінальна відповідальність.