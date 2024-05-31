Чоловіків затримали за 100 метрів від кордону з Угорщиною

Вранці 31 травня, на березі Тиси, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали сімох ухилянтів із Львівської, Закарпатської та Харківської областей. Чоловіки намагалися подолати річку на гумових човнах.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, порушників неподалік від кордону з Угорщиною о 4-й годині ранку зафіксувала камера. Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки з гумовими човнами бігли в бік річки Тиса. Наряд затримав їх за 100 метрів від кордону.

«Один мукачівець, троє жителів Львівщини та троє жителів Харківщини не приховували намірів щодо спроби незаконно потрапити в Угорщину. Двоє жителів Львівщини за “міждержавне турне” віддали переправникам по 15 тисяч доларів, з решти чоловіків ділки витребували по 5 тисяч доларів», – інформують у Держприкордонслужбі.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на затриманих склали адмінпротоколи. За пошкодження загороджувального паркану їм загрожує до 3 років ув’язнення. Осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи чоловіків через кордон, встановлюють.