Тіло винесло течією поблизу румунського Кречунешту

У четвер, 30 травня, на березі річки Тиса у румунському Кречунешті виявили тіло чоловіка. Про знахідку повідомили українським прикордонникам. Особу загиблого встановлюють.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, тіло загиблого тривалий час перебувало у воді.

«Про знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги. Потопельник перебував на березі річки, у населеному пункті Кречунешті (Румунія), що навпроти околиці населеного пункту Великий Бичків (Україна)», – інформують у ДПСУ.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. З початку травня це десятий загиблий у річці Тиса на українсько-румунському кордоні. Загалом від початку російського вторгнення у 2022 році близько 11 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років нелегально перетнули кордон Румунії, утікаючи від мобілізації. За 2 роки війни у Тисі втонули понад 30 українців.