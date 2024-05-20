Потопельника у гідрокостюмі виявили за 10 метрів від румунського берега

З річки Тиса витягнули тіла двох загиблих чоловіків. Першого з них дістали біля села Велятино Хустського району, другого – за 10 метрів від румунського берега. Особи загиблих встановлюють правоохоронці.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 20 травня, тіло чоловіка в річці Тиса поблизу Велятина побачили місцеві мешканці.

«Для вилучення тіла залучались водолазно-рятувальне відділення та чергова варта 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуст», – інформують у ДСНС і додають, що у загиблого не було при собі документів, тож його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Ще одного потопельника у гідрокостюмі виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між селами Грушово та Кимпулунг-ла-Тіса.

Тіло загиблого між залізничним мостом між селами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія)

«Про перебування у річці людини без ознак життя прикордонників відділу “Тячів” Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії. Особу загиблого встановлюють», – зазначили у ДПСУ.

Від початку травня це восьмий потопельник знайдений у річці Тиса на українсько-румунському кордоні.