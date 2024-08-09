Прикордонники Мукачівського загону викрили біля кордону з Румунією групу людей, які намагалися нелегально переправити сигарети. З собою вони мали драбину для перекидання контрабанди через паркан та 3 тис. пачок сигарет.

«Близько 23:00 оперативники відділу “Ділове” за 30 метрів до кордону помітили групу осіб, які несли пакунки з тютюновими виробами. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники покидали свої ноші та вдалися до втечі», – повідомили у ДПСУ.

Контрабандисти покинули сигарети без акцизу і втекли (фото ДПСУ)

Під час переслідування прикордонники виявили два покинуті втікачами мотоцикли та драбину, за допомогою якої вони планували здолати загороджувальний паркан. Контрабандисти планували переправити у Румунію майже 3 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку.

Драбина, за допомогою якої планували перекинути контрабанду (фото ДПСУ)

Оперативники відділу «Ділове» встановлюють причетних до контрабанди зловмисників. Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів розслідує Бюро економічної безпеки у Закарпатській області за ст.204 ККУ.