На кордоні з Польщею прикордонники затримали 43-річну львів’янку, яка перебувала у розшуку за підозрою у вчиненні низки злочинів. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби, порушницю виявили у суботу, 17 квітня, у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею. Під час перевірки спрацювала база даних правоохоронних органів. Прикордонники відразу затримали 43-річну львів’янку та передали співробітникам поліції.

«З’ясувалося, що у Львові жінку розшукували за підозрою у вчинені нею низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 27 ККУ «Види співучасників» та ч. 2 ст. 366 ККУ «Службове підроблення», – повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Зазначимо, що у лютому ця жінка вже намагалася виїхати за кордон через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець». Тоді її також передали поліції.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що жінку доставили у відділок для з'ясування обставин. За даними поліції, жінка не перебуває у розшуку, тож її відпустили.

У прес-службі Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби, зазначили, що справа за цим фактом нещодавно могла бути закрита, проте, якщо інформація про розшук особи ще є у базі даних, вона не може покинути межі країни.

Також у неділю, 18 квітня, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали мешканку Івано-Франківської області, 1975 року народження, яка також перебувала у розшуку. Її підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 125 ККУ «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності».