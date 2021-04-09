28-річний мешканець Львівщини намагався перетнути кордон із фальшивим результатом ПЛР-тесту. Підробку документу помітили прикордонники у пункті пропуску «Краківець – Корчова», що на українсько-польському кордоні, та викликали поліцію.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник, ввечері 8 квітня 28-річний мешканець Львівщині їхав з Польщі в Україну на власному авто. Під час перевірки документів чоловік показав прикордонникам негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Прикордонники запідозрили, що результат тесту підроблений та зателефонували до медзакладу, який начебто проводив ПЛР-тестування. У лабораторії підтвердили, що цього тесту вони не проводили.

Ярослава Мельник уточнила ZAXID.NET, що зараз при перетині кордону у всіх перевіряють результати ПЛР-тесту. Оскільки чоловік є громадянином України, то йому дозволили перетнути кордон. Його одразу ж передали працівникам Нацполіції через підробку документів.