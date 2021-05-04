Яворівський райсуд Львівської області оштрафував 28-річного мешканця Краковця, який намагався перетнути кордон із підробленим ПЛР-тестом. За підробку документів чоловіку загрожувало два роки ув'язнення, але він пішов на угоду з прокурором і отримав всього 850 гривень штрафу. Про вирок Яворівського райсуду у вівторок, 6 травня, повідомив «Главком».

На початку квітня чоловік повертався із Польщі в Україну і під час перевірки показав прикордонникам негативний тест на коронавірус, нібито виданий лабораторією «Ескулаб». Оскільки на бланку не було печатки та QR-коду медзакладу, прикордонники запідозрили, що результат тесту був підроблений. Дзвінок у медзаклад підтвердив, що чоловік насправді не був клієнтом «Ескулабу» і просто підробив їхній бланк.

Прикордонники дозволили чоловіку перетнути кордон, оскільки він є громадянином України, але одразу ж передали його Нацполіції, яка й відкрила на нього справу за підробку документів.

У вироку суду вказано, що чоловік уклав із прокурором угоду про визнання вини. У судовій справі також вказано, що бланк лабораторії чоловік підробляв самотужки за домашнім комп'ютером. Цікаво, що підроблений тест він показував при перетині кордону, повертаючись із Польщі, в якій взагалі немає лабораторій «Ескулабу».

Під час розгляду цієї справи суддя Яворівського райсуду Юрій Колтун погодився затвердити угоду між 28-річним мешканцем Краковця і прокурором, присудивши чоловіку всього 850 гривень штрафу.