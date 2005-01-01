Прикордонники затримали громадянку Молдови, яку розшукував Інтерпол за торгівлю людьми

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 07:241840

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Прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю затримали 36-річну громадянку Молдови, яка перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинної групи для торгівлі людьми. Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, під час прикордонного контролю правоохоронці встановили, що дані пасажирки автомобіля «Мерседес», який рухався на в'їзд в Україну, занесено до бази міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» і жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.

«Зараз громадянку, котра розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови, затримано та в установленому порядку передано співробітникам Національної поліції», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні минулого року Галицький районний суд Львова звільнив від відбування покарання харків’янина, що переконував дівчат поїхати на роботу до Іспанії. Чоловік обирав дівчат, які перебувають у складних життєвих обставинах, та обіцяв їм високу зарплату за надання сексуальних послуг за кордоном.

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