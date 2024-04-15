Безпілотником планували переправити 360 пачок сигарет

Прикордонники затримали контрабандистів, які планували безпілотником переправити до Польщі сигарети. Інцидент трапився вночі 15 квітня у Ковельському районі на Волині.

«У лісовому масиві охоронці кордону виявили трьох осіб, які саме збиралися за допомогою безпілотного літального апарата літакового типу перемістити сигарети до Польщі. Двоє чоловіків, побачивши правоохоронців, вдалися до втечі. Та невдовзі їх вистежили дроном прикордонників та затримали», – повідомили у ДПСУ.

Троє затриманих – мешканці Турійської селищної громади віком 20 і 26 років. ДПСУ оприлюднила відео, як вона вистежила і затримала порушників.

Прикордонники вилучили безпілотник, комплектуючі для його запуску, 360 пачок тютюнових виробів та легковий автомобіль. На правопорушників склали документи за ст. 202 та ст. 185-10 КУпАП.

Бюро економічної безпеки у Волинській області проводить перевірку за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 199 (підробка марок акцизного податку).