У рейсовому автобусі «Тячів – Прага» знайшли сигарети у вогнегасниках
Автобус виїжджав з України через пункт пропуску «Ужгород»
Понад півтори сотні пачок сигарет намагалися вивезти за кордон рейсовим автобусом «Тячів – Прага». Контрабанду сховали у трьох вогнегасниках.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України 8 квітня, у пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні схованки з сигаретами у багажному відсіку автобуса виявив службовий собака.
«Під час зовнішнього огляду рейсового транспортного засобу спрацював службовий собака. Прикордонники вирішили перевірити автобус ретельніше і знайшли незвичні схованки. Три вогнегасники були нафаршовані сигаретами різних марок», – інформують у ДПСУ.
Як видно на оприлюдненому прикордонниками відео, автобус належить перевізнику Symchera Bus з Іршави.
Усього у вогнегасниках сховали 158 пачок сигарет. Працівники митниці їх вилучили.