Схованки з сигаретами у багажному відсіку автобуса виявив службовий собака

Понад півтори сотні пачок сигарет намагалися вивезти за кордон рейсовим автобусом «Тячів – Прага». Контрабанду сховали у трьох вогнегасниках.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України 8 квітня, у пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні схованки з сигаретами у багажному відсіку автобуса виявив службовий собака.

«Під час зовнішнього огляду рейсового транспортного засобу спрацював службовий собака. Прикордонники вирішили перевірити автобус ретельніше і знайшли незвичні схованки. Три вогнегасники були нафаршовані сигаретами різних марок», – інформують у ДПСУ.

Як видно на оприлюдненому прикордонниками відео, автобус належить перевізнику Symchera Bus з Іршави.

Усього у вогнегасниках сховали 158 пачок сигарет. Працівники митниці їх вилучили.