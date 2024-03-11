Серед імпортного товару були жіночі сумочки Louis Vuіtton, Dolce Gabbana та Burberry, взуття Prada і Versace

У понеділок, 11 березня, у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» закарпатські митники виявили в рейсовому автобусі незадекларовані брендові речі, вироби з фарфору та техніку. Серед імпортного товару, розфасованого у дорожніх сумках, були жіночі сумочки Louis Vuіtton, Dolce Gabbana та Burberry, взуття Prada, Versace, набори з фарфору від Bunny Tales та побутова техніка Dyson, загальною вартістю близько 10 тисяч доларів.

Як повідомили у Закарпатській митниці, повертаючись із Чехії, водій рейсового автобусу «Прага-Міжгірʼя» запевняв про відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак у багажнику автобуса митники виявили новий імпортний товар, розфасований у дорожніх сумках.

«Серед незадекларованих речей – жіночі сумочки відомих торгових марок Louis Vuіtton, Dolce Gabbana та Burberry, брендове взуття Prada, Jimmy Choo, Versace, Louis Vuіtton, різні аксесуари від Louis Vuіtton та Dolce Gabbana, косметика Rituals і Louis Vuіtton, одяг від престижних марок Boss, Loro Piana, Burberry, Louis Vuіtton, набори з фарфору від Bunny Tales, побутова техніка Dyson. Орієнтовна загальна вартість товару становить приблизно 10 тисяч доларів США, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму (до 500 євро та до 50 кг на одну особу) без декларування та сплати митних платежів», – розповіли митники.

На перевізника склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Незадекларований товар вилучили.