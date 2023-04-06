Удар дрона-камікадзе прикордонників по росіянах на півдні України

У березні прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони брали участь у понад 900 бойових зіткненнях з росіянами, водночас кількість обстрілів, у порівнянні з лютим, зросла, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював ворог по позиціях наших військовослужбовців. Їх інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%», – сказав речник прикордонників у коментарі «Укрінформу».

За його словами, спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях з агресором. Також під час спільних дій знищено значну кількість живої сили противника та ворожої техніки.

Демченко розповів, що українські військовослужбовці постійно відбивають ворожі атаки на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження і тотального руйнування.

Говорячи про успіхи прикордонників на фронті, Демченко окремо відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать ворога, а й корегують вогонь артилерії по позиціях противника.