Тим часом у Криму будують оборонні споруди, очікуючи наступу українців

Україна готова обговорити з Росією майбутнє Криму, в разі, якщо ЗСУ досягнуть його адміністративних кордонів. Про це заявив один з радників Володимира Зеленського Андрій Сибіга у середу, 5 квітня.

В інтерв'ю Financial Times Андрій Сибіга допустив перемовини з Росією щодо тимчасово окупованого Криму, проте не виключив і військовий шлях звільнення півострова з боку України.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією», – заявив Андрій Сибіга.

Видання Financial Times зазначило, що заява стала однією з найбільш чітких заяв про зацікавленість в переговорах з Росією з квітня 2022 року.

Зазначимо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення перемовин з Владіміром Путіним. У січні 2023 року заявив, що не розуміє, про що можна говорити з Путіним, оскільки не впевнений, що російський диктатор ще живий.