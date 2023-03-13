В ЄС не бачать готовності Росії до будь-яких мирних переговорів
«Для миру потрібні двоє, для війни потрібен один, але Росія не готова зупинити свою бійню в Україні»
В ЄС не бачать готовності Росії до будь-яких мирних переговорів у війні проти України, а без цього будь-які ідеї посередництва у таких переговорах неможливо реалізувати. Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, пише «Європейська правда».
«Можна бути чесним посередником у мирних переговорах, якщо не ставати на чийсь бік. Коли йдеться про Україну і Росію, Китай насправді став на один бік. Китай відмовляється визнати, хто є агресором, а хто є жертвою», – сказав Стано.
За його словами, Китай не намагається відмежуватися від неправдивого наративу Росії про агресію, подекуди відзеркалюючи і помножуючи російські аргументи для геноциду і воєнних злочинів.
«Посередник має бути прийнятний для обох сторін. І як ви бачили до сьогодні, Росія залишається дуже холодною і байдужою до будь-яких значущих мирних пропозицій. Натомість Росія все нарощує і нарощує ескалацію у своїх звірствах щодо українського цивільного населення і цивільної інфраструктури», – зазначив представник ЄК.
Однак він наголосив, що зусилля кожної країни у наближенні миру вітаються, і Китай як постійний член Радбезу ООН може використати свій вплив на Росію.
«Досі, незважаючи на певну кількість мирних ініціатив, у тому числі від Китаю, відповідь Росії неконструктивна. Для миру потрібні двоє, для війни потрібен один, але Росія не готова зупинити свою триваючу бійню в Україні», – додав Стано.
Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.
Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.
Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.
Зазначимо, що раніше ЦРУ повідомили, що Китай розглядає можливість надати летальну зброю РФ. Нові дані західних розвідок свідчать про те, що Китай розглядає можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а саме артилерії та боєприпасів до неї.