В ЄС не бачать готовності Росії до будь-яких мирних переговорів у війні проти України, а без цього будь-які ідеї посередництва у таких переговорах неможливо реалізувати. Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, пише «Європейська правда».

«Можна бути чесним посередником у мирних переговорах, якщо не ставати на чийсь бік. Коли йдеться про Україну і Росію, Китай насправді став на один бік. Китай відмовляється визнати, хто є агресором, а хто є жертвою», – сказав Стано.

За його словами, Китай не намагається відмежуватися від неправдивого наративу Росії про агресію, подекуди відзеркалюючи і помножуючи російські аргументи для геноциду і воєнних злочинів.

«Посередник має бути прийнятний для обох сторін. І як ви бачили до сьогодні, Росія залишається дуже холодною і байдужою до будь-яких значущих мирних пропозицій. Натомість Росія все нарощує і нарощує ескалацію у своїх звірствах щодо українського цивільного населення і цивільної інфраструктури», – зазначив представник ЄК.

Однак він наголосив, що зусилля кожної країни у наближенні миру вітаються, і Китай як постійний член Радбезу ООН може використати свій вплив на Росію.

«Досі, незважаючи на певну кількість мирних ініціатив, у тому числі від Китаю, відповідь Росії неконструктивна. Для миру потрібні двоє, для війни потрібен один, але Росія не готова зупинити свою триваючу бійню в Україні», – додав Стано.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.