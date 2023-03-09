Китайський лідер Сі Цзіньпін збирається до Москви, де представить Путіну свій «мирний план»

Запропонований Китаєм «мирний план» щодо війни Росії проти України у Китаї повʼязують із прогнозом військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 2023 року, а Росія матиме перевагу. Про це повідомило японське видання Nikkei.asia.

ЗМІ вважають, що за несподіванкою так званого мирного плану Китаю, ймовірно, стоїть прогноз китайських військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 2023 року. Зокрема, кілька місяців тому у Пекіні опублікували доповідь провідного аналітичного центру – Академії військових наук (AMS), що підпорядковується Народно-визвольній армії. Вона регулярно надає рекомендації та звіти Центральній військовій комісії Комуністичної партії.

У грудні AMS завершила симуляцію війни в Україні, в результаті якої, за словами джерел у китайському уряді, було зроблено висновок, що війна в Україні закінчиться влітку і Росія матиме перевагу.

«Як російська, так і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа», – йдеться у звіті.

Цілком ймовірно, що результати були перекручені на користь Росії, щоб догодити керівництву Китаю, яке орієнтується на Москву, вважає видання. З огляду на ці «висновки» Китай і представив свій варіант «мирного плану», що передбачає покращення стосунків із Європою, підтримку дружніх стосунків із Україною, мирні переговори між РФ та Україною, відновлення економіки.

Видання вважає, що Китай сподівається, що Україна й Росія розпочнуть мирні переговори після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін представить свій «план» Владіміру Путіну під час особистої зустрічі.